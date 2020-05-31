شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الديرة القابضة (ALDEERA) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض التحسن خلال تداولات الخميس الماضي حيث اغلق عند مستوى 16 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل دعما نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأعلى لمستويات قد تصل الى 17٫50 فلس كمستوى أول ثم 21 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 14 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.5 بينما مستوى المقاومة هو 16.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد