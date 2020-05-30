شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب شهرية قوية خلال مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة مدعومة بعدم تطرق الرئيس "دونالد ترامب" إلى فرض رسوم جمركية ضد الصينن رغم معاقبة بعض مسؤوليها.



وذكر "ترامب" بأن الصين مسؤولة عن تفشي فيروس كورونا عالميا ويجب عليها الرد على تساؤلات عدد من الدول حول العالم ومن بينها واشنطن.



وأضاف "ترامب" بأنه قرر معاقبة مسؤولين في الصين وهونج كونج بعد فرض بكين الحماية القومية على هونج كونج كما أمر بتعقب كافة الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة.



ومن ناحية أخرى، كشفت بيانات حكومية ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 72.3 نقطة في مايو/أيار من 71.8 نقطة في أبريل/نيسان في حين انخفض الإنفاق الشخضي للأمريكيين بنسبة 13.6% في أبريل/نيسان الماضي.



ومن جانبه، حذر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" من تعرض الولايات المتحدة لموجة ثانية من فيروس كورونا.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 5.3% وأغلق عند 35.49 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 6.7% ومكاسب شهرية بنسبة 88.4% هي الأكبر على الإطلاق، وبلغ أعلى سعر عند 33.8 دولار وأقل سعر عند 32.3 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.1% مغلقا عند 35.33 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6% ومكاسب شهرية بنسبة 39.8% هي الأكبر منذ عام 1999، وبلغ أعلى سعر عند 35.1 دولار وأقل سعر عند 34.06 دولار.



وفي ختام التعاملات، تراجع "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 25383 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.8% ومكاسب شهرية بنسبة 4.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 25482 نقطة وأقل مستوى عند 25031 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 121 نقطة) إلى 9490 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8% ومكاسب شهرية بنسبة 6.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 9505 نقاط وأقل مستوى عند 9324 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3044 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3% ومكاسب شهرية بنسبة 4.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 3049 نقطة وأقل مستوى عند 2998 نقطة.