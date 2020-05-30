شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يقفز بأكثر من 6% عقب تصريحات "خسروهاشي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر" خلال تعاملات يوم الجمعة بشكل قوي عقب تصريحات المدير التنفيذي للشركة "دارا خسروهاشي" الإيجابية حول التعافي من تداعيات فيروس "كورونا".



وصرح "خسروهاشي" بأن "أوبر" تظن أن الأسوأ من الجائحة قد تم تجاوزه بالفعل وأنها الآن في مرحلة التعافي التدريجي من الأضرار.



يأتي ذلك بعد توقف وسائل النقل والإغلاق والعزل المنزلي لمئات الملايين حول العالم على مدار الأشهر الأخيرة بسبب أزمة كورونا.

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وأعلنت "أوبر" تسجيل خسائر بنحو ثلاثة مليارات دولار في الربع السنوي الأول نتيجة تداعيات كورونا مما دفع الشركة لتسريح 6700 موظف - تعادل نحو 25% من القوة العاملة للشركة.



وذكر "خسروهاشي" بأن هناك إشارات تفاؤل وحالة إيجابية ناجمة عن إعادة فتح عدد من الدول حول العالم لاقتصاداتها، ومن بين هذه الدول بالطبع الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "أوبر" بنسبة 6.3% أو ما يعادل 2.17 دولار وأغلق جلسة الجمعة عند 36.3 دولار، وسجل اعلى سعر عند 36.4 دولار بينما سجل أقل سعر عند 34 دولارا.