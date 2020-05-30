شكرا لقرائتكم خبر عن «الماجد للسيارات» تعلن وصول «كيا K5 فاستباك» إلى الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة الماجد للسيارات، الوكيل الحصري للسيارات والمركبات التجارية التي تحمل علامة «كيا» في دولة الإمارات عن وصول سيارة السيدان «كيا K5 فاستباك» الجديدة. ويعتبر هذا الطراز تطوراً كبيراً بعد تحوّل «K5» أكثر سيارات السيدان مبيعاً من «كيا» إلى تصميم «فاستباك»، لتجمع بين التصميم الجديد والمقصورة الداخلية المركزة على السائق، مع إضافة مجموعة من التقنيات المتطورة.وقال محمد خضر، رئيس الماجد للسيارات: «يسعدنا الإعلان عن وصول أحدث نسخة من أشهر سيارة السيدان من«كيا»، لتصبح الآن متوفرة في صالات العرض التابعة لنا، وطرحها للمشترين المهتمين في الإمارات.

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