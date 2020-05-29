شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قليلاً قبيل مؤتمر صحفي للرئيس "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو طفيف أمام أغلب العملات الرئيسية، كما تحولت سوق الأسهم نحو الارتفاع، وذلك بعد هدوء المخاوف من اتخاذ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قراراً بقطع العلاقاات مع الصين.



وفي مؤتمر صحفي عقد قبل قليل في البيت الأبيض، اهاجم "ترامب" الصين بسبب ما وصفه باستغلالها لواشنطن وسرقة الاختراعات والأفكار وتسببها في خسائر بمئات المليارات من الدولارات.

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واكد "ترامب" على أن العالم في انتظار إجابات لتساؤلات تخص انتشار فيروس "كورونا" الذي خرج من الصين وتفشى في جميع الدول.



وأمر "ترامب" الجهات الحكومية بتعقب جميع الشركات الصينية المدرجة في أسواق المال الأمريكية وفرض عقوبات على مسؤلين في هونج كونج وبكين نتيجة قرار اتخذته حكومة الرئيس "شي جين بينج" بفرض الحماية القومية على هونج كونج.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.