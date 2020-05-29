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شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" ينخفض بأكثر من 1% ويتراجع أدنى مستوى 35 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة مع عودة المخاوف من نزاع تجاري جديد بين الولايات المتحدة والصين اللتين تعتبرا أكبر مستهلكين للخام على مستوى العالم.
وأظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" اليوم بأن إنتاج "أوبك" النفط هبط إلى 24.77 مليون برميل يوميا خلال مايو/أيار الجاري، وهو المستوى الأدنى في عقدين.
وفي سياق منفصل، سيعقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مؤتمراً صحفيا اليوم سيتناول الشأن الصيني على خلفية فرض بكين ما يعرف بالحماية القومية على هونج كونج.
من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:06 بتوقيت جرينتش بشكل إيجابي عند 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 97.9 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إإلى 33.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 33.8 دولار وأقل سعر عند 32.3 دولار.
وتراجع سعر "برنت" بنسبة 1.2% إلى 34.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 35.1 دولار وأقل سعر عند 34.06 دولار.
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