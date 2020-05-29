شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض رغم تسجيل انكماش اقتصادي دون المتوقع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي سجلت انكماشا دون المتوقع في الربع السنوي الأول.



وأعلنت الحكومة الكندية تسجيل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 7.2% في الربع السنوي الأول بينما توقع محللون انكماشا بنسبة 9%، فيما انخفض مؤشر أسعار المواد الخام بنسبة 13.% مقارنة بتوقعات أشارت إلى هبوط بنسبة 23%.

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وتترقب الأسواق عن كثب في وقت لاحق اليوم مؤتمرا صحفياً للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيتناول الشأن الصيني على خلفية مستجدا حديثة.



وعلى الأرجح، سيناقش "ترامب" اتخاذ إجراءات من جانب الولايات المتحدة ردا على فرض الصين ما يعرف بالحماية القومية على هونج كونج.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7243، وسجلت العملة الكندية أعلى سعر اليوم عند 0.7295 بينما سجل أقل سعر عند 0.7225.