شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع في بداية الجلسة مع انتظار تصريحات حول الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة في ظل ترقب الأسواق لمؤتمر صحفي سيعقد الرئيس "دونالد ترامب" لتناول أمور تتعلق بالصين.



ويخشى المحللون والمستثمرون تصعيد "ترامب" ضد الصين مرة أخرى ونشوب حرب تجارية جديدة بين أكبر اقتصاين في العالم.



جاء ذلك بعد اتهامات من "ترامب" وعدد من مسؤولي إدارته بشأن مسؤولية الصين عن تفشي فيروس "كورونا" وانتشاره عالمياً بالإضافة إلى انتقاد بكين لفرضها حماية قومية على هونج كونج.

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وعلى صعيد آخر، كانت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الصادرة أمس قد كشفت عن انكماش بنحو 5% في الربع السنوي الأول.



وأظهرت بيانات اليوم انخفاض الإنفاق الشخضي للأمريكيين بنسبة 13.6% في أبريل/نيسان الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 6.9%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 115 نقطة) إلى 25286 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 9361 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 3020 نقطة.