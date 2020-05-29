شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بفعل زيادة كبيرة غير متوقعة فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بفعل تجدد مخاوف ضعف الطلب فى الولايات المتحدة ، بعد زيادة كبيرة غير متوقعة فى مخزونات الخام التجارية ، ويضغط على أسعار أيضا التوترات السياسية حول هونغ كونغ.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3.6% إلى مستوي 32.45$ ، من مستوى الافتتاح عند 33.68$، وسجل أعلى مستوي عند 33.75$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.0% إلى مستوي 34.70$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 35.16$ ، وسجل أعلى مستوي عند 35.38$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 5.1% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 6.1% ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى 11 أسبوع عند 34.78$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.5% ، بعدما فقدت فى اليوم السابق نسبة 5.1%.

فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 22 أيار/مايو،فى أول زيادة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات زاد إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 535 مليون برميل ، مرتفعا بأكثر من 13% فوق متوسط خمس سنوات ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

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وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل ، فى ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 11.4 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.

انخفض إنتاج الولايات المتحدة منذ منتصف آذار/مارس الماضي بنحو 1.7 مليون برميل يوميا ، بما يعادل أكثر من 12% تقريبا من إجمالي الإنتاج ،فى ظل الإغلاقات الواسعة فى منصات استخراج النفط الصخري ، بسبب الخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين ، عقب اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للصحفيين يوم الخميس إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خاصا بشأن الصين يوم الجمعة ،وكان ترامب قد تعهد برد قوي من الحكومة الأمريكية على قانون الأمن القومي الصيني المخطط فرضه فى هونغ كونغ.

وكان مجلس الشعب الصيني قد وافق رسميا يوم الخميس على تشريع جديد للأمن القومي لهونغ كونغ ، مما يمهد الطريق لوضع اللمسات الأخيرة على القانون وتطبيقه فى المدينة ، الأمر الذي عقد الأزمة السياسية الحالية مع الولايات المتحدة.

تصاعد التوترات الجيوسياسية حاليا بين الولايات المتحدة والصين ، ينذر بتدهور العلاقات التجارية مرة أخرى بين أكبر اقتصادين فى العالم ، بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل فى كانون الثاني/يناير الماضي ،الأمر الذي سوف يؤثر بلا أدنى شك على مستويات الطلب على النفط المنهار فعليا بسبب جائحة فيروس كورونا.