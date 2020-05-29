شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الخامسة على التوالي لتعكس الأعلى لها في شهرين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 30 آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية في مركز جريسوولد لدراسات السياسة الاقتصادية بجامعة برينستون في نيوجيرسي والمؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الصين في واشنطون.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% إلى مستويات 1.1108، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1077 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في شهرين عند 1.1111، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1070.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 12.0% مقابل 5.6% في آذار/مارس الماضي، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 14.3% مقابل 2.8%، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات أيضا لألمانيا والتي قد تقلص اتساع التراجع إلى 1.5% مقابل 3.5% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على انكماش 5.8% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الأول الماضي مقابل انكماش 0.1% في الربع الرابع الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة إنفاق المستهلكين لفرنسا والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 14.5% مقابل 17.9% في نيسان/أبريل الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لفرنسا والتي قد تعكس نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 3.5% مقابل 3.4%، وصدور القراءة السنوية للعرض النقدي أم-3 والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 8.1% مقابل 7.5% في آذار/مارس.

Advertisements

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تظهر انكماش 0.1% مقابل نمو 0.1% في نيسان/أبريل، وبالتزامن مع صدور القراءة السنوية الأولية للمؤشر ذاته لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في شباط/فبراير، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية الأولية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 0.9%.

الكشف عن بيانات التضخم لمنطقة اليورو ككل مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس انكماش 3.7% مقابل نمو 0.1% في الربع الرابع، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلي 0.1% مقابل 0.7% في آذار/مارس، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس اتساع تراجع الإنفاق الشخصي إلى 12.6% مقابل 7.5% في آذار/مارس، واتساع تراجع الدخل الشخصي إلى 7.0% مقابل 2.0% في آذار/مارس، كما قد توضح قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري اتساع التراجع إلى 0.3% مقابل 0.1% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 64.8$ مليار مقابل 64.2$ مليار في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 0.8% في آذار/مارس، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40.1 مقابل 35.4 في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 73.7 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 71.8 في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الصين.