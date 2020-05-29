شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأعلى لها في قرابة ثلاثة أشهر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للأدنى له في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثانية في أربعة جلسات وخام برنت للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى لهم منذ 11 من آذار/مارس متغاضية عن متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي موضحاً الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية في مركز جريسوولد لدراسات السياسة الاقتصادية بجامعة برينستون في نيوجيرسي والمؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطون حول الصين أكبر مستورد للطاقة في العالم.

وفي تمام الساعة 04:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم تموز/يوليو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 1.45% لتتداول عند مستويات 33.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 33.68$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 33.71$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز/يوليو القادم 0.20% لتتداول عند 35.08$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 35.15$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 35.29$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 98.32 مقارنة بالافتتاحية عند 98.50، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 98.38.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس اتساع تراجع الإنفاق الشخصي إلى 12.6% مقابل 7.5% في آذار/مارس الماضي، واتساع تراجع الدخل الشخصي إلى 7.0% مقابل 2.0% في آذار/مارس، كما قد توضح قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري اتساع التراجع إلى 0.3% مقابل 0.1% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 64.8$ مليار مقابل 64.2$ مليار في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 0.8% في آذار/مارس، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40.1 مقابل 35.4 في نيسان/أبريل الماضي.

Advertisements

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 73.7 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 71.8 في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف أمس الخميس عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر فائض 7.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 22 من أيار/مايو مقابل عجز 5.0 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 2.5 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 534.4 مليون برميل،، ولتعد المخونات بذلك أعلى 13% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 10% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 5.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 24% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس تمرير البرلمان الصيني مشروع قانون الأمن القومي الجديد لمدينة هونج كونج في مؤتمر الشعب الوطني الصيني والذي يعطي لبكين المزيد من السيطرة على المدينة وتابعنا منذ قليل تحذير حكومة هونج كونج التي تحتشد وراء خطط بكين من أن سحب واشنطون دعمها لها كمركز مالي عالمياً قد يكون "سيفاً ذو حدين" مع حثها لواشنطون التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للمدينة.

هذا وقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الكونجرس الأمريكي الأربعاء الماضي بأن مدينة هونج كونج لم تعد مستقلة عن الصين، ما آثار تساؤلات حيال العلاقات التجارية المتواتية للمنطقة الإدارية الخاصة مع الولايات المتحدة، وعزز القلق حيال إمكانية فرض واشنطون عقوبات اقتصادية على المسئولين الصينيين والشركات الصينية أو حتى تمزيق الصفقة التجارية للمرحلة الأولى وفرض تعريفات جمركية جديدة على الصين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب اختار الصمت على احتجاجات مدينة هونج كونج الديمقراطية الموسعة العام الماضي وأعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جينبينج، إلا أن العلاقات الأمريكي الصينية تدهورت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ وبالأخص خلال جائحة كورونا، وتابعنا أيضا الأربعاء تمرير مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يدين الصين لاعتقال وتعذيب مسلمي الإيجور في منطقة شينجيانج بغرب الصين.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 21 منصة لإجمالي 237 منصة، لتعكس عشر تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 451 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها منذ تموز/يوليو 2009 مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بنحو الثلثين في نحو شهرين.