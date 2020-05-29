شكرا لقرائتكم خبر عن «الكويتية»: لدينا خطة شاملة تشمل إقالة 1500 موظف غير كويتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الخطوط الجوية الكويتية رسمياً إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب «التأثير السلبي» لأزمة فيروس كورونا المستجد. وعانت الشركة التي يعمل فيها قرابة 7000 شخص، تراجع الطلب إقليمياً وعالمياً على السفر الجوي.
وقالت الشركة في تغريدة عبر «تويتر» إنه «تعاملاً مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها السلبي على تشغيلها التجاري، فقد قررت الشركة الاستغناء عن ما يقارب من 1500 موظف من غير الكويتيين من مختلف القطاعات». وأكدت الشركة أن القرار يأتي وفق «خطة شاملة» للتعامل مع تأثير الوباء.
وأضاف البيان: «هذا القرار الصعب جاء نظراً للصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها الشركة بشكل خاص وقطاع الطيران العالمي بشكل عام».
وبسبب الإغلاقات، أوقفت الخطوط الجوية الكويتية، أسطولها المؤلف من 30 طائرة، مثل أغلبية شركات الطيران في الشرق الأوسط بسبب الإغلاقات.
ولكنها قامت في أواخر إبريل/نيسان الماضي، وأوائل شهر مايو/أيار، بتشغيل أكثر من 200 رحلة جوية لإعادة نحو 30 ألف مواطن كويتي من الخارج.
وكان اتحاد النقل الجوي الدولي توقع الشهر الماضي، أن تكون عائدات شركات الطيران في المنطقة أقل بـ 24.5 مليار دولار من عام 2019.
وأكدت المنظمة، أن توقف حركة الطيران يهدد 1.2 مليون وظيفة في القطاع والقطاعات المرتبطة به في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أي نصف الوظائف في مجال الطيران.
كانت هذه تفاصيل خبر «الكويتية»: لدينا خطة شاملة تشمل إقالة 1500 موظف غير كويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.