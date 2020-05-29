شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تحذر من 50 ثغرة أمنية في «أبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حذر «الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي»، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، من اكتشاف أكثر من 50 ثغرة أعلنت عنها شركة «أبل»، داعية لإجراء التحديثات الأمنية الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر برمجية خبيثة.

وأشار «الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، إلى أن «أبل» اكتشفت ثغرات جديدة في منتجات شملت نظام» «macOS،»ومتصفح«safari وicloud، وWindows Migration Assistant، حيث جرى إغلاق الثغرات الأمنية بالإصدارات الجديدة.

ونصح «الفريق» المستخدمين بضرورة تثبيت macOS Catalina 10.15.5، وSafari 13.1.1، وicloud 11.2، التي أصدرتها «أبل» لإغلاق الثغرات الأمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الاتصالات» تحذر من 50 ثغرة أمنية في «أبل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.