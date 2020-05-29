سهم مشغل دور السينما يقفز 21.4%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي الخميس؛ إذ رجحت كفة التفاؤل حيال عودة الأنشطة التجارية وإجراءات تحفيز اقتصاد منطقة اليورو المعتل على الرغم من تنامي التوترات الأمريكية الصينية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 في المئة مسجلاً أعلى مستوياته في 11 أسبوعاً، مع انتعاش أسهم شركات الرعاية الصحية بعد خسائر تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وتقدم سهم جلاكسو سميثكلاين، أكبر صانع لقاحات في العالم، 2.1% مع إعلانها عن خطط لإنتاج مليار جرعة من معززات الفعالية للقاحات كوفيد-19 العام القادم.

شملت المكاسب قطاعات أخرى آمنة نسبياً مثل منتجات الرعاية الشخصية والمنزلية والاتصالات والمرافق.

وقفز سهم مشغل قاعات العرض السينمائي البريطاني سينورلد 21.4% ليتصدر المكاسب على ستوكس 600 بعد قول الشركة إنها تتوقع فتح جميع مواقعها في يوليو/تموز وأنها دبرت سيولة إضافية.

ارتفعت أسهم ستوكس 600 أكثر من 32% من أدنى مستويات مارس/ آذار مع تطلع المستثمرين إلى تعافٍ تدريجي في ظل ضخ صنّاع السياسات تريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي وتسابق صنّاع العقاقير على تطوير لقاح مضاد لمرض كوفيد-19.