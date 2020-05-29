شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن أسعار الوقود لشهر يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” واصلت أسعار الوقود بالدولة الحفاظ على مستواها في شهر يونيو/ حزيران القادم بدون أي تغيير مقارنة بأسعار شهري مايو/ أيار الجاري وإبريل/ نيسان الماضي.

وبلغ ليتر بنزين فئة 98 سعر 1.91 درهم، وليتر بنزين فئة 95 سعر 1.80 درهم، وليتر بنزين فئة 91 سعر 1.72 درهم. بينما بلغ سعر ليتر الديزل 2.06 درهم.

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