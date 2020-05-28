شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط ارتفاعاً مؤقتاً لكن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر ليحمي سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 28.80 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم فرص الانخفاض بقية اليوم.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون 32.50 كعامل حماية أول، مع التذكير بأن كسر 30.67 سيكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة يدعم التوقعات بالانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.80 والمقاومة 33.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط