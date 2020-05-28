شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول مقاومة القناة الفرعية الهابطة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 18.45 ثم 18.93 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 17.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.10 والمقاومة 17.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد