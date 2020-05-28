شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف – تحليل - 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 33.80 وكسره ليستقر دونه، ويبدأ اليوم بميل هابط إضافي ليقدّم إشارات على بدء موجة تصحيحية هابطة لكامل الارتفاع الذي تم قياسه من 19.97 إلى 36.96، في طريقه لزيارة مستوى 32.95 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 30.47 كهدف تصحيحي تالي.
لذلك، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 34.50 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض الحالي ويعيد السعر إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 31.50 والمقاومة 35.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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