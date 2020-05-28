شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة الفرعية – تحليل - 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية يوم أمس ليبدأ اختبار مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار اختراق هذه المقاومة لفتح الطريق أمام مواصلة الاتجاه الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الرئيسية الصاعدة، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية التالية تبدأ عند 18.45 وتمتد إلى 18.93.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائما ما لم يتم كسر مستوى 17.10 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.10 والمقاومة 17.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد