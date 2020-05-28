شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بالتعافي – تحليل - 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية ملحوظة بعد الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 1691.10 في الجلسات الماضية، ليتجه نحو اختبار محتمل لمقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تتواجد الآن عند 1729.30، ليكون الميل الصاعد مرجّحاً خلال الجلسات القادمة، مع ضرورة مراقبة تصرف السعر عند وصول المستوى المذكور، حيث إن اختراقه يمثّل مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد وإيقاف الموجة التصحيحية الهابطة.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1691.10 سيوقف الارتفاع المقترح ويضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي الذي يستهدف مستوى 1646.00 كمحطة تصحيحية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1730.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد