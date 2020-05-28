شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يبحث مع بوتين أوضاع سوق الطاقة العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سوق الطاقة العالمي أثناء محادثة هاتفية.

وذكر الكرملين بحسب "رويترز"، أن بوتين والأمير محمد بن سلمان اتفقا على تعزيز التعاون الوثيق بشأن تخفيضات إنتاج النفط.

وأضاف الكرملين أنهما أشارا أيضا إلى أهمية المساعي المشتركة الرامية لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أبريل في إطار مجموعة أوبك+ لكبح إنتاج النفط.

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واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون للنفط بقيادة روسيا على خفض إنتاجهم النفطي بحوالي 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو للتغلب على ركود سوق الخام التي تضررت من فائض في الإنتاج وجائحة فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تعقد مجموعة أوبك+ مؤتمرا عبر الإنترنت في الأسبوع الثاني من يونيو لمناقشة سياستها الإنتاجية.

ووفقا للاتفاق الحالي، فإن من المنتظر تخفيف قيود الإنتاج بدءا من يوليو. وقالت عدة مصادر، إن هناك مناقشات بشأن احتمال مواصلة المستوى الحالي لتخفيضات الإنتاج إلى ما بعد يونيو.