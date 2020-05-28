بيانات إبريل.. البنوك التقليدية تحجم عن إقراض القطاع الخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عبير أبو شمالة

تراجعت أصول البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات بحوالي 0.7% منذ بداية العام وبنحو 1.1% في إبريل الماضي إلى 568.7 مليار درهم، في الوقت الذي نمت فيه أصول البنوك التقليدية الإجمالية بحوالي 1.3% على أساس شهري وبنحو 3.1% منذ بداية السنة لتصل إلى 2.59 تريليون درهم.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء، أن البنوك التقليدية سجلت نمواً في الائتمان وصل إلى 0.8% منذ بداية العام وحوالي 0.4% في إبريل الماضي إلى 1.4 تريليون درهم.

ونما ائتمان البنوك الإسلامية بحوالي 1.6% منذ بداية العام و0.6% على أساس شهري إلى 372 مليار درهم.

ونمت القروض الحكومية من البنوك التقليدية بحوالي 1% في إبريل في حين استقرت دون زيادة أو نقصان من البنوك الإسلامية في الشهر الماضي.

وتراجعت قروض البنوك التقليدية للقطاع الخاص بحوالي 0.9% على أساس شهري إلى 856.9 مليار درهم في الوقت الذي استقرت فيه قروض البنوك الإسلامية للقطاع الخاص عند نفس مستوياتها في مارس أي حوالي 283.9 مليار درهم.

وتراجعت القروض الشخصية من البنوك الإسلامية بحوالي 0.1% في إبريل و0.3% منذ بداية العام إلى 129.6 مليار درهم، وتراجعت القروض الشخصية من التقليدية بحوالي 1.9% على أساس شهري، و2.9% منذ بداية العام إلى 196.7 مليار درهم.

وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية نمت بحوالي 2.3% على أساس شهري، و6.8% منذ بداية العام إلى 81 مليار درهم، ونمت استثمارات البنوك التقليدية الإجمالية بحوالي 5% إلى 313.2 مليار درهم، بيد أنها تراجعت بحوالي 3% منذ بداية العام.

ونمت الودائع في البنوك التقليدية بحوالي 1.9% (نمو 0.8% منذ بداية العام) إلى 1.48 تريليون درهم، في حين تراجعت الودائع في البنوك الإسلامية بحوالي 1.8% في إبريل (2.3% تراجع منذ بداية العام) إلى 392.9 مليار درهم.