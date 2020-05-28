«غرفة أبوظبي» تحصل على عضوية الرابطة العالمية للمعارض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حصلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على عضوية الرابطة العالمية للمعارض «UFI»، وهو اعتماد يمنح لأول مرة لغرفة تجارية على مستوى العالم، وجاء ذلك الاعتراف من خلال اعتماد معرض «الفرانشايز الدولي- أبوظبي»، والذي تتصدى غرفة أبوظبي لتنظيمه سنوياً، بمشاركة رابطة الإمارات لتنمية «الفرانشايز -فاد». وقد اعتبرت عضوية الرابطة العالمية للمعارض التجارية، معرض «الفرانشايز العالمي أبوظبي»، كمعرض معتمد وكحدث دولي تم إدراجه ضمن الأحداث الدولية المعتمدة في العالم، كما يعتبر الاعتراف بمعرض «الفرانشايز العالمي» في أبوظبي كمعيار ذهبي لجودة المعارض التجارية.

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام «غرفة أبوظبي»، ورئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز «فاد»، أن حصول غرفة أبوظبي على عضوية الرابطة العالمية لمنظمي المعارض التجارية، هو إنجاز جديد مستحق، يضاف إلى سجل «غرفة أبوظبي» الحافل بالإنجازات والجوائز المحلية والعالمية منذ إنشائها قبل 50 عاماً، حيث جسدت الغرفة منذ ذلك الحين رؤية القيادة الرشيدة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، والوصول بها نحو مستويات ريادية في شتى المجالات، ودورها البارز في دعم قطاع الأعمال وقيادة القطاع الخاص وتمثيل مصالحه ورعايتها.

وأشاد بتحقيق الغرفة لاعتماد الرابطة العالمية للمعارض التجارية، والذي يعد مؤشراً إيجابياً لقدرة غرفة أبوظبي على تنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، لاسيما أن صناعة المعارض هي من أهم أدوات التنمية الاقتصادية الشاملة، وهو ما يعكس تبوؤ إمارة أبوظبي المكانة المتميزة على خارطة صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

ونوه بأن المعرض العالمي للفرانشايز ـ أبوظبي، يعد من أفضل المعارض عالمياً، وقد استطاع لأول مرة في منطقة الخليج العربي، استضافة الاجتماع الـ51 للمجلس العالمي للفرانشايز في أبوظبي والذي نظمته «غرفة أبوظبي» بالتزامن مع المعرض العالمي للفرانشايز في دورته السابعة 2019، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز «فاد»، وقد اعتبر بشهادة جميع المشاركين من أنجح الاجتماعات الخاصة بالمجلس العالمي للفرانشايز.