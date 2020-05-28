شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الهندسية يرتب للقاء وزيرة الصناعة بعد انتهاء إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى قطاع الصناعات الهندسية، لتنظيم لقاء مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عقب انتهاء أجازة عيد الفطر، وذلك لمتابعة عدد من المفات منها تعميق التصنيع المحلى، والحد من الواردات الهندسية.

وانتهت مصانع الأجهزة المنزلية الكبرى، من تجهيز مذكرة لتقديمها لوزارة الصناعة والتجارة، تشمل 3 مقترحات للقطاع الصناعى، لإيجاد طريقة لتصنيع المدخلات الإنتاجية والوسيطة، التى يتم استيرادها.

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وفى هذا الإطار، كشف يسرى قطب عضو غرفة الصناعات الهندسية، عن تحضير مذكرة تفصيلية من قبل مصانع الأجهزة المنزلية، لتقديمها للوزيرة نيفين جامع، باحتياجات قطاع صناعة الاجهزة المنزلية، وذلك كأحد نتائج الاجتماع الذى جرى تنظيمه بين المصنعين ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى أبريل الماضى.

وأضاف قطب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك 3 مقترحات ستشملها لمذكرة، من أجل تصنيع المدخلات والمكونات محليا، للحد من فاتورة الاستيراد، فى خطة طويلة الأجل، أولها مقترح تدشين عدة مصانع متفرقة لتصنيع المكونات والمستلزمات، والمقترح الثانى تدشين شركة واحدة مشتركة تضم أكبر المنتجين لتشدين خطوط إنتاج لهذه أهم المكونات الصناعية، على أن يكون هناك بحث تفصيلى حول التمويل.

وتابع عضو الصناعات الهندسية، أن المقترح الثالث هو التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى وإرسال دراسات الجدوى لهم، لتقوم الوزارة بتخصيص جزء من مصانعهم لانتاج الخامات الانتاجية المطلوبة، مع إمكانية تنسيق شراكة معهم فيما يتعلق بالإدارة، لتسهيل آليات العمل.