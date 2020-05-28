شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بإجراءات الحكومة لدعم استمرار الإنتاج الصناعى فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مجدى حنا عضو غرفة الطباعة ورئيس "برس سنتر" بالدور الذى تقوم به وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع خلال المرحلة الحالية، للتعامل مع المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى فى ظل أزمة كورونا، لافتا إلى أن هناك تعامل بحكمة مع الأزمة الحالية من قبل الحكومة المصرية ككل ووزارة الصناعة بصفة خاصة.

أكد فى تصريحات خاصة، أن التعايش مع فيروس كورونا أصبح توجها عالميا فكافة الدول أيقنت أن فيروس كورونا لن ينتهى فى أسابيع بل أصبح واقعا مفروضا، والجميع تيقن أن الإغلاق الجزئى والكلى للاقتصاد لن يؤدى إلى القضاء على الفيروس، لذلك بدأت الدول تتجه إلى الفتح الجزئى مع تدابير احترازية من أجل إعادة عجلة الإنتاج .

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وأشار، إلى أن الإجراءات الحكومية المتبعة للتعامل مع الأزمة حتى الآن ممتازة، وهناك تواصل دائم بين القطاع الخاص والحكومة من أجل استمرارية الإنتاج بالقطاع الصناعى، لافتا إلى أن التعايش مع الفيروس ضرورة ملحة مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الصحية، والعودة للعمل مجددا بقوة.

وأكد أن الدعم الحكومى للقطاع الصناعى مستمر وظهر من خلال اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء وكذلك وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع مع المصنعين وممثلى القطاع الخاص، فى أكثر من مرة وذلك لدعم استمرارية الإنتاج بالمصانع، والتأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على العمالة.

وأوضح مجدى حنا، أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ وتطبيق أصعب معادلة، وهى الاستمرار فى الإنتاج الصناعة بأقصى قوة مع الحفاظ على حياة العمالة، واتخاذ تدابير صحية قوية فى كافة الوحدات الإنتاجية.