الاقتصاد

بورصة وول ستريت تصعد بدعم من آمال اقتصادية ومكاسب قوية لأسهم البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت الأسهم الأمريكية، اليوم الأربعاء، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 فوق مستوى 3000 نقطة للمرة الأولى منذ الخامس من مارس مع تزايد التفاؤل بتعافى الاقتصاد وسط المزيد من تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس .

 

وقادت أسهم البنوك المكاسب، وأغلق مؤشرها مرتفعا بأكثر من 4 فى المئة لتأتى فى المقدمة بين قطاعات المؤشر ستاندرد اند بورز500 .

 

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وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول فى بورصة وول ستريت مرتفعا 553.16 نقطة، أو 2.21 بالمئة، إلى 25548.27 نقطة فى حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 44.36 نقطة، أو 1.48 بالمئة، ليغلق عند 3036.13 نقطة.

 

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع، مرتفعا 72.14 نقطة، أو 0.77 بالمئة، إلى 9412.36 نقطة.

 

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