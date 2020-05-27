بعد الارتفاع التاريخي.. أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب في مصر، الأربعاء، بمقدار 7 جنيهات، في ظل استمرار إغلاق محلات الصاغة حتى السبت 30 مايو المقبل.

وسجل الذهب عالميا، أقل مستوى في 4 أسابيع الأربعاء، حيث سجلت الأوقية 1695 دولارا، نتيجة التفاؤل بشأن إعادة فتح عدة اقتصادات لكن احتدام الخلافات الصينية الأمريكية بسبب قانون أمني اقترحته بكين من أجل هونج كونج كبح الخسائر.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد سجلت مستويات تاريخية، مؤخرا، حيث وصل عيار 21 لـ 765 جنيها، لأول مرة في التاريخ.

وقال خبراء، إن ارتفاع أسعار الذهب محليا، جاءت بعد الارتفاع العالمي للمعدن الأصفر، إثر تجدد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إنه ربما حتى يقطع العلاقات مع بكين.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات..

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وجاء متوسط أسعار الذهب الأربعاء في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 642.75 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 750 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 857.25 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6000 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.