شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض بحوالي 3% ويعاود التداول أدنى 2000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب شديد يتعرض له البلاديوم في الآونة الأخيرة، فتارة يرتتفع أعلى حاجز ألفي دولار، وتارة أخرى يعود أدناه، لكن المعدن الصناعي تراجع اليوم أدنى هذا الحاجز النفسي بالتزامن مع استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتلقى البلاديوم دعما في الآونة الأخيرة من إجراءات إعادة فتح الاقتصادات في عدد من الدول حول العالم مما يعني بدوره إعغادة تشغيل المصانع، ومن بينها مصانع السيارات.

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وتجدر الإشارة إلى أن البلاديوم يستخدم بكثافة في صناعة السيارات لتقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة، وأصبح الطلب عليه قويا في السنوات القليلة الماضية بسبب تشديد معايير حماية الطقس ومكافحة التغيرات المناخية.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 13:23 بتوقيت جرينتش عند 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 1930 دولارا للأوقية، وسجل اعلى سعر اليوم عند 2002 دولار وأقل سعر عغند 1930 دولارا.