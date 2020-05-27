شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر النفط التذبذب في مسار جانبي حول المتوسط المتحرك 50، ويحافظ على ثباته دون 34.60، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة تبدأ عند 32.00 وتمتد إلى 28.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.00 والمقاومة 36.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط