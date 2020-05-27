شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الهابط ليزحف تدريجياً نحو هدفنا المنتظر عند 1691.10، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بقية اليوم، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1646.00 كهدف تصحيحي تالي، بينما سيبقى الاتجاه الهابط فعالاً بشرط الثبات دون مستويات 1725.90 و1735.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1725.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط