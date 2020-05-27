شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عملية إعادة اختبار لمستوى 1.2304 المخترق سابقاً والذي يشكّل دعم مهم الآن، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مشارف مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.2400 ثم 1.2515 بشكل رئيسي.
يحب الانتباه إلى أن الضغط سلباً على 1.2304 وكسره والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويعيد السعر إلى المسار الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.2093.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2230 والمقاومة 1.2420
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.