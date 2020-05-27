شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عملية إعادة اختبار لمستوى 1.2304 المخترق سابقاً والذي يشكّل دعم مهم الآن، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مشارف مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.2400 ثم 1.2515 بشكل رئيسي.

يحب الانتباه إلى أن الضغط سلباً على 1.2304 وكسره والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويعيد السعر إلى المسار الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.2093.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2230 والمقاومة 1.2420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد