شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية الآن ليبتعد عن مستوى 1.0966، معززاً فرص استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، لكننا بانتظار إغلاق الشمعة اليومية دون المستوى المذكور لتأكيد مواصلة الانخفاض نحو هدفنا السلبي الأول عند 1.0840.
وبالتالي، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر الثبات دون 1.0966 أو اختراقه والتماسك فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0860 والمقاومة 1.1060
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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