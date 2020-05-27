شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق مرتفعا بشكل طفيف -تحليل صباحي- 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم مرتفعا وبشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 5295 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 5400 نقطة، وهو المستوى الذي فشل المؤشر في تجاوزه منذ شهر مارس الماضي، لذلك نتوقع ان يتراجع المؤشر مرة أخرى لمستوى الدعم 5000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,276 وبين مستوى المقاومة هو 5,321 نقطة