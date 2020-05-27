شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يقفز بأكثر من 4% بعد زيادة "بيل جيتس" مشترياته في الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" خلال تعاملات الثلاثاء مدعوما بإعلان مؤسسة "بيل جيتس" الخيرية تعزيز مشترياتها في أسهم عدة شركات مثل "آبل" و"أمازون دوت كوم" و"تويتر" أيضاً.



وأعلنت مؤسسة الملياردير الأمريكي "جيتس" تعزيز حصتها في عدد من الشركات التكنولوجية الأمريكية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب وثائق اطلعت عليها هيئة الأوراق المالية في البلاد.



ويتلقى سهم "تويتر" دعما أيضا من تواجد مئات الملايين من البشر حول العالم في منازلهم ضمن إجراءت العزل والقيود المرتبطة بفيروس كورونا".

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وكانت "تويتر" قد أبلغت في وقت سابق هذا الشهر جميع الموظفين العاملين لديها بإمكانية عملهم من المنازل أو من بعد مدى الحياة وليس فقطط عند انتهاء أزمة "كورونا".



يأتي ذلك مقارنة بـ"فيسبوك" و"ألفابت" اللتين سمحتا لموظفيهما بالعمل عنن بعد حتى نهاية العام الجاري فقط.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 4.2% وأغلق عند 34.01 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 34.2 دولار وأقل سعر عند 33.3 دولار.