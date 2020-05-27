شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية للإستثمار البترولي (GPI) يتحرك لأسفل -تحليل صباحي- 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 15٫40 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 16٫25 فلس، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الأجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 14 فلس كمستوى أول ثم 13 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 16٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.3 بينما مستوى المقاومة هو 15.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط