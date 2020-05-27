شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقرر عودة مواعيد جلسات التداول إلى طبيعتها اعتبارا من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية عودة مواعيد جلسات التداول بالسوق الرئيسية وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوقى السندات ونقل الملكية، إلى طبيعتها اعتبارا من الأحد المقبل.

وقال مصدر مسئول بالبورصة المصرية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن جلسة التداول بالسوق الرئيسي ستبدأ اعتبارا من العاشرة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا بدلا من الواحدة والنصف ظهرا، ونفس الحال بالنسبة لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة(بورصة النيل ) وسوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وأضاف المصدر أنه بالنسبة لسوق الأوراق المالية غير المقيدة سواء المودعة مركزيا أو غير المودعة، ستبدأ في التاسعة والنصف صباحا وتنتهي في الحادية عشرة صباحا.

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وبالنسبة لسوق الأوامر، أوضح المصدر أن جلستها ستبدأ اعتبارا من الثانية عشرة ظهرا وتنتهى فى الثانية عشرة والنصف ظهرا.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن تمديد ساعات العمل بالبنوك لتصبح من التاسعة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا للجمهور وحتى الرابعة للموظفين، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتقليص ساعات الحظر لتبدأ فى الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.