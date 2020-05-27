كولومبيا تطور التعاون مع الإمارات عبر إنشاء «مجلس الأعمال»

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أكد سالم راشد العويس، سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، أن العلاقة بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة نمواً ملحوظاً عبر العديد من القطاعات والمجالات، بما فيها على سبيل المثال العلوم والابتكار وذلك خلال لقائه إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا.

وأفاد السفير بأن الرئيس دوكي ماركيز حريص على تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات، وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الدولة وفق خطة شاملة تحت شعار «خطة 2030»، كما ترغب حكومة كولومبيا في تطوير قنوات جديدة للتعاون مع دولة الإمارات من خلال إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي-الكولومبي، مع التركيز على القطاعات التي يمكن للبلدين الاستفادة منها مثل تعزيز التجارة والاستثمار.

جاء ذلك خلال محادثة افتراضية عبر الإنترنت بين أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة مع سالم راشد العويس، سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، وتم خلال المحادثة تسليط الضوء على جهود الحكومة والقطاع الخاص لمساندة قطاع الأعمال والشركات وحزمة دعم الأعمال التي قدمها مركز دبي للسلع المتعددة.

واستعرض ابن سليم الآفاق الواسعة من الفرص أمام الشركات الكولومبية التي تزاول أنشطتها في دبي، مؤكداً على قيمة محفظة الخدمات العالمية التي يقدمها مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

قال أحمد بن سليم، خلال هذه المرحلة، سنواصل استكشاف آفاق الفرص واغتنامها، مما سيضمن تعزيز أوجه التعاون بيننا مع الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لاقتصاد البلدين وبطرق شتّى. وإنني أتطلع للعمل عن كثب مع السفير سالم راشد العويس وفريقه لتقوية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وكولومبيا.