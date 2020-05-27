شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسير على نهج الذهب وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن عقود الفضة سارت على نهج الذهب نحو التراجع.



وعزف المستثمرون عن الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة خلال تعاملات اليوم في ظل الإقبال على أصول المخاطرة نتيجة التفاؤل بشأن إمكانية تطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا خاصة مع إعلان الصين عن نتائج مبشرة بشأن لقاح واعد.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



هذا، وقد قلت حدة التوترات بين واشنطن وبكين على خلفية إلقاء المسؤولية عن انتشار فيروس "كورونا" عالمياً وتلويح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بورقة الرسوم الجمركية.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.6% إلى 17.595 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.04 دولار وأقل سعر عند 17.48 دولار.