شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يستقر سلبيا أمام الدولار بعد إقرار حزمة تحفيز مالي جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين الياباني أمام الدولار الأمريكي على نحو سلبي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وذلك بعد إقرار طوكيو لحزمة تحفيز مالي جديدة.



وأعلن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" إطلاق حزمة تحفيز جديدة لدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وأضاف "آبي" بأن إجمالي قيمة الحزمتين الأولى والثانية تقدر بحوالي 200 تريليون ين ياباني، وهو ما يعادل بنحو 1.86 تريليون دولار.

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وأوضح محللون بأن الأسواق العالمية تركز على أي تفاؤل أو بارقة أمل تشير إلى قرب التوصل إلى علاج فعال بلفيروس "كورونا" مع استمرار الجهود لتطوير لقاح أيضا للوقاية منه.



وكشفت بيانات حكومية يابانية عن أن مؤشر أسعار منتجي الخدمات سجل انخفاضا بنسبة 1.3% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بانخفاض نسبته 1% كما سجل النشاط الصناعي تراجعا بنسبة 3.8% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 3.9%.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:11 بتوقيت جرينتش عند 107.5 نقطة، وهو مستوى تداول زوج العملات بالقرب منه طوال اليوم.