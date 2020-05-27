تأجيل منع توريد تبغ النرجيلة والسجائر الكهربائيــة غير الحاملة لطوابــع ضريبــية

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قررت الهيئة الاتحادية للضرائب تأجيل تطبيق منع توريد ونقل وتخزين وحيازة جميع أنواع تبغ النرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً في الدولة والتي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية إلى الأول من يناير المقبل 2021.

وكان من المقرر تطبيق منع توريد ونقل وتخزين وحيازة تبغ النرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً التي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية اعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل، وفقاً للبرنامج الزمني للمرحلة الثانية ل «نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات رديئة الجودة، والحد من الإضرار بالصحة العامة، ورفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة لمكافحة التهرب الضريبي.

وأوضح بيان الهيئة، أن تمديد البرنامج الزمني لتطبيق المرحلة الثانية لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» جاء إدراكاً من الهيئة لطبيعة الظروف الحالية التي قد تحول دون تمكين منتجي ومستوردي وموزعي ومخزني تبغ النرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد مسبقاً، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن بينها إغلاق المقاهي والمطاعم، ومنع تقديم تبغ النرجيلة خلال الفترة الحالية. وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة قررت تأجيل منع توريد ونقل وتخزين وحيازة منتجات التبغ المشمولة بالمرحلة الثانية لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» والتي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية إلى الأول من يناير2021 بهدف منح منتجي وموردي وموزعي تبغ النرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم وتسهيل الالتزام بتطبيق النظام دون صعوبات.

وقال: جاء تمديد البرنامج الزمني للمرحلة الثانية للنظام استجابة من الهيئة الاتحادية للضرائب لمطالبات المعنيين بقطاع التبغ ومنتجاته بالتمديد حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم .