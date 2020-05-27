شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مليار إسترليني للشركات البريطانية المتضررة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أمس الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية قدمت قروضاً ومنحاً بأكثر من 32 مليار جنيه استرليني (39 مليار دولار) إلى الشركات لمساعدتها في خضم جائحة فيروس كورونا. (رويترز)

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