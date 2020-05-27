روسيا تتخطى السعودية.. أكبر مورد نفط للصين خلال إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطت روسيا السعودية لتصبح أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في إبريل نيسان، حسبما أظهرته بيانات الجمارك، إذ ارتفعت الواردات 18 % عنها قبل عام مع اقتناص شركات التكرير للمواد الخام بأسعار رخيصة وسط حرب أسعار بين المنتجين.

بلغت الشحنات الروسية 7.2 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً، وفقاً للأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، أمس الثلاثاء.

وبالمقارنة، كان الحجم 1.49 مليون برميل يومياً في إبريل نيسان 2019 و1.66 مليون برميل يومياً في مارس آذار.

وانخفضت الإمدادات من السعودية إلى 1.26 مليون برميل يوميا، من 1.53 مليون برميل يوميا في إبريل نيسان 2019 و1.7 مليون برميل يوميا في مارس آذار.

Advertisements

وبلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام في إبريل نيسان 9.84 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 9.68 مليون برميل يوميا في مارس آذار، لكن بانخفاض كبير عن 10.64 مليون برميل يوميا في إبريل نيسان من العام الماضي، بحسب بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي.

وعلى الرغم من هذا، زادت واردات الأشهر الأربعة الأولى من العام 1.7 % على أساس سنوي مع استغلال مصافي النفط الصينية لتهاوي أسعار الخام.

يقدر المحللون أن متوسط نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة في مصافي التكرير المستقلة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، ارتفع إلى حوالي 70 % في أواخر إبريل نيسان - وهو نفس مستواها قبل تفشي الفيروس - لكنهم يستبعدون أن تعود شركات التكرير المدعومة من الدولة إلى مستوياتها الطبيعية قبل مايو أيار.

ويتوقع فريق أبحاث النفط في رفينيتيف أن تبلغ واردات الصين في مايو أيار مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 53.7 مليون طن، أو 12.7 مليون برميل يوميا، مع وصول أحجام قياسية من منتجي أوبك.

تتسلم شركات التكرير الصينية في مايو أيار أيضاً أول شحنة خام لها من الولايات المتحدة منذ نوفمبر تشرين الثاني، وهي شحنة حُجزت خلال مارس آذار في مستهل انهيار أسعار النفط. (رويترز)