26.5 مليون زائر لفنادق الإمارات في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود



نجحت الإمارات في تنويع المنتج السياحي الذي يلبي جميع تطلعات السياح والزوار مثل السياحة العائلية والترفيه والتسوق والأعمال وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات، بالإضافة إلى توفير السياحة العلاجية والرياضية والبحرية.

ويقدر عدد النزلاء الذين استقبلتهم فنادق الإمارات خلال العام 2019 بنحو 26.5 مليون زائر، وذلك مقارنة مع 25.55 مليون زائر خلال العام 2018، وذلك بنمو بنسبة 4% تقريباً، وذلك وفقاً لبيانات حصلت عليها ”الخليج 365”. ويصل إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال العام الماضي وفق للتقديرات الاولية إلى نحو 31 مليار درهم، مقارنة مع 31.3 مليار درهم خلال العام 2018.

ولدى الإمارات منشآت فندقية عالمية المستوى تنافس أعرق الاقتصادات السياحية رفاهية، وهو ما يؤهل القطاع من استعادة الزخم سريعاً بمجرد عودة فتح الأجواء أمام السياح. ويشكل الزوار والسياح الدوليون ما نسبته 84% تقريباً من إجمالي نزلاء فنادق الإمارات بنحو 21.5 مليون زائر والبقية من السوق المحلية.

أكبر الأسواق

واستقبل القطاع السياحي في دبي أكثر من 16.73 مليون سائح دولي لليلة واحدة خلال العام 2019، بنمو 5.1%، مقارنة مع 15.92 مليون زائر دولي خلال العام 2018. وحافظت معدلات الإشغال الفندقية على مستويات مرتفعة، حيث بلغت نحو 75% في عام 2019، مقارنة مع 76% في عام 2018، وذلك مع دخول عدد من الوحدات الفندقية الجديدة.

وارتفع عدد الليالي التي قضاها الزوار بنسبة 6.6% إلى 32.11 مليون ليلة في 2019، مقارنة مع 30.13 مليون ليلة فندقية في عام 2018، فيما استقر متوسط إقامة كل ضيف نمو 3.4 ليلة. وتظهر البيانات النمو الهائل لعدد الزوار من خلال أكبر 6 أسواق رئيسية لدبي وهي: الهند، والسعودية، والمملكة المتحدة، وسلطنة عُمان، والصين، وروسيا التي صدّرت جميعها أكثر من 7 ملايين زائر في عام 2019، كما حققت 9 دول من أصل الأسواق العشر الرئيسية نتائج مهمة لأول مرة، حيث صدّرت كل منها أكثر من نصف مليون زائر، وهذا يدل على تنوع قاعدة زوار دبي.