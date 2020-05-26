شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب قرب مستوى 34.60 ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 28.80.

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