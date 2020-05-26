شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن ثقة المصدرين الألمان فى مايو بعد ابريل "كارثى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد إيفو اليوم الثلاثاء، إن معنويات المصدرين الألمان تعافت بعض الشيء في مايو بعد ابريل "كارثي"، والذي كان أول شهر كامل من إجراءات الغلق الشامل لمكافحة فيروس كورونا في أكبر اقتصادات أوروبا.
وقال مركز الأبحاث الذي مقره ميونخ في إصدار شهري "عمليا، مازال كل قطاع يتوقع مزيدا من التراجعات، لكنها ستكون أقل حدة مما كان متوقعا في الشهر السابق."
يقوم مؤشر إيفو للصادرات على مسح يشمل نحو 2300 شركة صناعية، وقد ارتفع في مايو إلى -26.9 من -50.2. والرقم قراءة صافية لعدد المجيبين الذين يتوقعون زيادة ناقصا منه عدد من يتوقعون انخفاضا.
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