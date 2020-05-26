شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب التغطيات التأمينية.. حنجرة عبد الحليم حافظ بـ50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التطور المتلاحق للمجتمعات بدأت تظهر أنواع جديدة من المخاطر التى تحتاج إلى وجود تغطيات تأمينية لها، ولذا فقد قامت بعض شركات التأمين فى أنحاء مختلفة من العالم بإصدار تغطيات تأمينية لأخطار تتسم بالغرابة نوعًا ما، وقد جاءت وثائق التأمين تلك ضمن قائمة أغرب التغطيات التأمينية على مستوى العالم، ومنها الاختطاف من أجل الحصول على فدية والذى يعد تهديداً حقيقياً في كثير من أنحاء العالم، ولهذا تسعى الشركات العالمية على تقديم التغطية التأمينية المناسبة لموظفيها ممن يقومون بالسفر وخاصة للمناطق التي تعد من المناطق غير الآمنة. وتقوم الوثيقة الخاصة بالاختطاف والفدية بتغطية الخسائر الناجمة عن دفع الفدية وتوقف العمل والمخاطر التى قد تلحق بالسمعة.

ويعد أكثر الأشخاص احتياجًا لتلك التغطية هم الموظفون رفيعو المستوى من العاملين فى المجال الدبلوماسى أو كبار الموظفين بالكيانات التجارية الضخمة وكبار رجال الأعمال؛ حيث إن هؤلاء هم الأكثر عرضة لمثل هذا الخطر نظرًا لأن عملهم يتطلب السفر لمختلف أنحاء العالم، وقد قام عشرات الآلاف من الأشخاص حتى الآن بشراء تأمين ضد الاختطاف، وأوضحت "اللويدز" أنه باع أكثر من 40.000

تأمين أجزاء من الجسم

كما قامت شركات التأمين فى الخارج بتقديم وثيقة تأمين على أجزاء من الجسم والتي غالباً يطلبها الرياضيين أو الفنانين المشهورين، حيث يطلبون التأمين على أجزاء معينة من الجسم والتى يعتمدون عليها في مجال عملهم ومن أشهر الوثائق التي تم إصدارها لهذه التغطية قيام المطرب الراحل عبد الحليم حافظ بالتأمين على حنجرته بمبلغ 50 ألف جنيه وذلك بناءً على نصيحة بعض الأطباء له فى إنجلترا وذلك خوفاً على صوته من التأثر بتقلبات الطقس، وقام عازف الجيتار الإنجليزى والعضو في فرقة رولينج ستونز" كيث ريتشاردز" والذي يأتي في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أفضل 100 عازف جيتار حول العالم بالتأمين على أصابعه بمبلغ مليون جنيه إسترلينى.

وقامت إحدى شركات القهوة بالتأمين على لسان جينارو بيليتشيا المتخصص في تذوق القهوة الخاصة بهم بما يعادل 14 مليون دولار، والسير رودريك دافيد رود ستيوارت هو مغنى روك وكاتب أغان بريطانى، ويعتبر من أفضل المغنيين فى تاريخ الموسيقى الإنجليزية، وحققت تسجيلاته مبيعات بلغت 100 مليون دولار، ولذلك حصل على تأمين على صوته بمبلغ يقدر 6 ملايين جنيه ، ودوللى ريبيكا بارتون فنانة شاملة لأنها مغنية وكاتبة أغان أمريكية، ومؤلفة، وممثلة أيضاً، وألفت أكثر من 3000 أغنية، ولكن هى بعكس رود ستيوارت الذى أمن على صوته، فبارتون اختارت أن تؤمن على شىء آخر وهو ثدييها بمبلغ يقدر 300.000 دولار.

وبالإضافة إلى النماذج السابقة قامت كيم كاردشيان بالتأمين على مؤخرتها بمبلغ يصل إلى 21 مليون دولار، وقامت إحدى الفرق الفنية الكوميدية ببريطانيا بطلب بوليصة تأمين من الشركة لويدز للتأمين على الحياة ضد الموت من الضحك، وقدمت شركة تدعى Wedsure للتأمين تأمينا على "تغيير القلب"، وبعبارة أخرى يمكن استعادة الأموال إذا قررت العروس والعريس الانفصال قبل الزفاف بـ365 يومًا على الأقل.

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تأمين ضد إلغاء المناسبات

وهى وثيقة تأمين توفر الحماية للمؤمن له ضد الخسارة المالية المترتبة على إلغاء مناسبة معينة أو حدث معين، (مثل المؤتمرات والمهرجانات والأحداث الرياضية الضخمة) بسبب أخطار معينة يتم الاتفاق عليها بين المؤمن والمؤمن له كأن يتم إلغاء حدث ما بسبب إعلان حالة الحداد العام في الدولة المقام بها الحدث، أو أن توجد بالدولة أعمال إرهاب أو تخريب أو نظرًا لوقوع أحد الأخطار الطبيعية التي حالت دون تنفيذ ذلك الحدث.

فعلى سبيل المثال تم إبرام وثيقة تأمين لتغطية الخسارة المالية الناتجة عن إلغاء مباراة لعبة الكريكت والتي بالفعل تم إلغائها بسبب هطول الأمطار في اليوم المحدد لإجراء المباراة مما تسبب في غمر الملعب بالكامل بالمياه، وتعد هذه الوثيقة من الوثائق ذات الطبيعة الخاصة شأنها شأن وثيقة تغطية المتاحف والأعمال الفنية، ولهذا يتم الحصول على التغطية الخاصة بها وكذلك التسعير الخاص بها عن طريق معيد التأمين مثل هيئة اللويدز.

تأمين خطر وفاة رجل الأعمال الرئيسي فى المؤسسة

غالبا ما يعتمد أصحاب الأعمال الصغيرة ورجال الأعمال على شخص رئيسي واحد للحفاظ على سير العمل يكون وجوده ضرورياً لنجاح الشركة أو المؤسسة، وقد يكون هذا الشخص شريكاً أو مالكاً أو صاحب أسهم أو فرداً آخر مهماً للعمل، بحيث أنه فى حالة قيام هذا الشخص بترك المؤسسة بشكل غير متوقع بسبب الوفاة أو العجز أو الاستقالة؛ فقد يكون من الصعب على المؤسسة الإستمرار فى العمل، ولهذا يتم تصميم وثائق تأمين لتغطية فقدان الشخص الذى يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الأرباح أو الذى يتمتع بمجموعة من المهارات الفريدة، يمكن أن يتسبب فقدانه فى حدوث مشاكل جوهرية في العمل، و يوفر تأمين الشخص الرئيسي تعويض عن فقدان الشخص الرئيسى للشركة حتى تتمكن من التعافي من الخسارة. على سبيل المثال، يمكن استخدام الأموال لإيجاد بديل للموظف المعني.

تأمين الحيوانات الأليفة

لاحظ بعض العاملين فى مجال التأمين بالخارج أن معظم الأشخاص الذين لديهم حيوانات أليفة يبالغون فى العناية بتلك الحيوانات ويشعرون دائماً بالقلق على صحتهم ورفاهيتهم. ومن ثم قام البعض من مقدمى الخدمة التأمينية بعمل وثيقة تأمين للحيوانات الأليفة بحيث تقوم تلك الوثيقة بتغطية التكاليف الخاصة بالاعتناء بتلك الحيوانات ورعايتهم فى حالة وقوع أى حادث.

التأمين على تعدد المواليد

أصبحت ولادة عدة توائم ليست مفاجأة للأهل، وذلك نظرا لأن الموجات فوق الصوتية والتقنيات الطبية المتقدمة يمكن أن تكتشف ذلك مسبقًا. الا أن هذا لا يجعل الأمهات والآباء أكثر استعدادا ماليًا لهذا الحدث. لذلك قد تفكر الأسرة في شراء بوليصة تأمين تغطى حالة تعدد التوائم، والتي تتطلب من العميل شراء وثيقة التأمين خلال فترة الحمل؛ إذا كانت التوائم أو أكثر هي النتيجة، تدفع الوثيقة نقدًا لتعويض التكاليف الإضافية التي تنجم عن الأطفال الإضافيين.