شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم اليابانية تقود مكاسب مؤشرات الأسهم الآسيوية مع رفع حالة الطوارئ في اليابان والتطلع لتحفيز جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر مع قيادة مؤشرات الأسهم اليابانية لمسيرات المكاسب والتي شهدت ارتفاعاً فاق الاثنان بالمائة اليوم الثلاثاء عقب إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه حالة الطوارئ في أخر خمسة مقاطعات في بلاده من أصل الـ47 مقاطعة سيتم رفعها وفقاً لما ذكرته إذاعة إتش كيه.

وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت إلى عزم الحكومة اليابانية اعتماد المزيد من التحفيز لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا في وقت لاحق من هذا الأسبوع وتحديداً غداً الأربعاء ووسط الآمال في التوصل شركة نوفافاكس الأمريكية للقاح للفيروس التاجي بعد أن أعلنت عن بدأها أول دراسة بشرية على للقاحها التجريبي ضد كورونا وأنها تتوقع نتائج أولية حيال السلامة واستجابات المناعة في تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الحالات المصابة يومياً بفيروس كورونا بلغ رقماً قياسي خلال ذلك الأسبوع بالتزامن مع عمل بعض الاقتصاديات العالمية على تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وإعادة فتح اقتصادياتها، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 5.31 مليون ولقي 342,070 شخص مصرعهم في 216 دولة.

Advertisements

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.53% ليربح 23.04 نقطة ويصل إلى المستوى 1,525.24، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.09% ليربح هو الأخر 434.24 نقطة ويصل إلى المستوى 21,175.89.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.82% ليربح 31.25 نقطة ويصل إلى المستوى 3,860.57، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.72% ليربح هو الأخر 20.32 نقطة ويصل إلى المستوى 2,838.29.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ بنسبة 1.92% ليربح 440.69 نقطة ويصل إلى المستوى 23,392.93، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.21% ليربح هو الأخر 24.04 نقطة ويصل إلى المستوى 2,018.64.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 1.14% ليربح 122.66 نقطة ويصل إلى المستوى 10,898.46، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.90% ليربح هو الأخر 106.71 نقطة ويصل إلى المستوى 5,722.30.