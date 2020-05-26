شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الميزان التجاري النيوزيلندي يفوق التوقعات خلال نيسان/أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1,267 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 722 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض 672 مليون دولار نيوزيلندي في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,250 مليون دولار نيوزيلندي.

وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات انخفاضاً إلى ما قيمته 5.26 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.26 مليار دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس،، كما أوضحت قراءة الواردات تراجعاً إلى ما قيمته 3.99 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.09 مليار دولار نيوزيلندي في آذار/مارس.