شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل لـ100 مليون دولار يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل إجمالي الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر يناير 2020، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 100 مليون دولار، مقابل 85.5 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بزيادة بلغت 14.5 مليون دولار، وفقًا لبيانات حكومية.

ورصدت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباين حجم الصادرات المصرية بين أبرز دول الحوض، وتشمل 3 دول هي كينيا وإثيوبيا وإرتريا، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى كينيا نحو 25.5 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 28 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 2.5 مليون دولار، بينما ارتفعت الصادرات المصرية إلى إثيوبيا لتصل إلى 17 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 7 ملايين دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة 10 ملايين دولار.

وبلغت الصادرات المصرية إلى إريتريا 11 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 7.9 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة 3.1 مليون دولار، بينما كانت الصادرات المصرية إلى باقي دول الحوض نحو 10.6 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 10.8 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، تراجع بلغ 200 ألف دولار.

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وفي المقابل حققت الواردات المصرية من دول حوض النيل تراجعًا طفيفًا خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 34.8 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 48.8 مليون دولار من يناير 2019، بتراجع 14 مليون دولار.