روسيا تتوقع توازن أسواق النفط في يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط الاثنين، مع مواصلة الدول في أنحاء العالم تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، معززة الآمال في تعافي الطلب على الوقود.

وفي معاملات هادئة، بسبب عطلات بأسواق سنغافورة ولندن ونيويورك، ارتفع برنت ستة سنتات بما يعادل 0.2% إلى 35.19 دولار للبرميل خلال التداولات. وزاد الخام الأمريكي 27 سنتاً أو 0.82% مسجلاً 33.52 دولار للبرميل.

ارتفع كلا العقدين في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن الأسعار ما زالت منخفضة نحو 45% منذ بداية العام الحالي.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني «أسواق النفط تركز على فرص تخفيف إجراءات الغلق الشامل».

جاءت أحجام التداول هزيلة، ومن المرجح أن تظل أي مكاسب محدودة بفعل تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين بخصوص خطوات بكين لفرض تشريع أمني على المستعمرة البريطانية السابقة هونج كونج.

من جهة أخرى، قالت وكالة ريا للأنباء، نقلاً عن مصدر لم تسمه، إن وزارة الطاقة الروسية تتوقع توازن العرض والطلب في سوق النفط العالمية في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز بفضل زيادة الاستهلاك.

وقال المصدر إن وزارة الطاقة الروسية تتوقع فائضاً بما بين 7 ملايين و12 مليون برميل يومياً في سوق النفط العالمية. وامتنعت الوزارة عن التعقيب.